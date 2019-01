På godt to uger i 2019 er otte nordjyske unge blevet taget i at have forfalsket deres pas for at få adgang til barer og diskoteker i nattelivet.

Men det er dokumentfalsk og altså en alvorlig forbrydelse, der kan ende med fængselsstraf, advarer politiet.

Det kan være svært at vente til, man bliver 18 år med at smage lidt af nattelivets mange fristelser.

Men man må bide i det sure æble og vente til, at årene går og passet siger 18 somre.

For det er forbudt at manipulere med sit pas, hvilket der ifølge Nordjyllands Politi er mange unge, der gør.

Sagerne, de er bekendt med, handler om, at de unge mennesker under 18 år elektronisk går ind og redigerer i årstallet på deres pas og printer en kopi heraf.

Det bruger de som dokumentation for at komme ind på barer og klubber i de sene timer, men hvis de bliver taget med fingrene i kagedåsen, udløser det som udgangspunkt en frihedsstraf, fortæller politikommissær hos Nordjyllands Politi Casper Jacobsen.

Det er en alvorlig sag at ændre i identitetspapirer, og noget som politiet vurderer som dokumentfalsk.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

»Og så giver det en plet på straffeattesten, der kan have negativ betydning for ens fremtid, fordi man for eksempel ikke kan få et job,« siger politikommissær Casper Jacobsen, der understreger, at dokumentfalsk er en kriminalitetsform, som politiet har fokus på.

Man skal kunne stole på troværdigheden af dokumenter, da det er vigtigt for tilliden i det danske samfund, afslutter politikommissæren.

Forrige sommer blev en 15-årig pige kendt skyldig i dokumentfalsk efter at hjulpet sine venner med at ændre fødselsdatoerne i deres pas.

Hun blev dømt til 14 dages betinget fængsel, hvilket ligger et godt stykke under den normale strafferamme for dokumentfalsk, der som udgangspunkt er på 40 dages ubetinget fængsel.