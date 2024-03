Flere teenagedrenge er torsdag blevet anholdt og sigtet for en række sager om brandstiftelse.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om to 15-årige og en 16-årig dreng, der torsdag er blevet anholdt. Derudover er yderligere en 14-årig dreng blevet tilbageholdt, lyder det.

»De sættes i forbindelse med i alt 14 tilfælde af brandstiftelse, som har fundet sted i Slagelse by i dagene fra den 2. marts til 6. marts, og de er blevet sigtet i de pågældende sager,« lyder det.

I forvejen er en 14-årig dreng blevet afhørt og sigtet i sagerne.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at det er en »kombination af vidneforklaringer og politiets efterforskning«, der har ført til de nye anholdelser i sagen.

De anholdte er alle fra lokalområdet.

»Jeg er godt tilfreds med, at det nu er lykkedes at sigte de formodede gerningsmænd til en række påsatte brande. Der er tale om en kriminalitetstype, der i sagens natur skaber stor utryghed for borgerne i lokalområdet, så derfor har sagerne naturligvis haft høj prioritet,« forklarer politikommissær Kim Brønnum, der er leder af lokal efterforskning i Slagelse.

Politiet oplyser derudover, at man ikke kan udelukke, at flere personer bliver sigtet i sagerne.