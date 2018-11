Storebæltsbroen er lørdag aften lukket i den vestlige retning på grund af flere uheld. Det fortæller Fyns Politis vagtchef Torben Jakobsen.

»Der er tabt gødning på vejen, som har forårsaget, at flere biler er kørt sammen,« siger Torben Jakobsen til B.T.

Politiet er rykket ud til uheldene, men det er for tidligt endnu for politiet at sige, hvor slemt det står til.

»Vi er ikke nået så langt endnu. Men der er tale om flere, mindre uheld,« siger Torben Jakobsen.

Fyns Politi har ingen meldinger om tilskadekomne.

Opdateres...