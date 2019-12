En ung mand mistede natten til lørdag livet, da han blev påkørt af et tog.

Nogle timer før det skete, sprang en mand for livet, da han befandt sig med sin knallert på skinnerne, og et tog buldrede ind i knallerten, som blev sprængt til atomer.

De to ulykker skete på Lundby Station natten til lørdag med fem timers mellemrum, men det er ikke umiddelbart politiets teori, at der er en forbindelse mellem de to hændelser.

Den første anmeldelse, der tikkede ind hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, kom klokken 20.25.

Den vedrørte en mand i en mørk jakke, der befandt sig på skinnerne med sin knallert eller crossmaskine, da et IC4 tog kørte gennem stationen med 120 km/t.

Manden nåede at springe op på perronen på Lundby Station, men han nåede ikke at få sit køretøj med, og det blev altså kørt i stykker af toget. Umiddelbart efter stak den unge mand af fra stedet, og politiet efterlyser ham nu:

»Vi arbejder videre med at finde frem til ham, da det jo er en forstyrrelse af transportmidler, og det er jo ikke ufarligt at smide noget ud foran et tog i høj fart med passagerer og en lokofører bag en glasrude,« siger vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Ole Hald, til B.T.

Klokken halv to natten til lørdag bliver politikredsen igen alarmeret.

Denne gang med en noget mere tragisk hændelse.

En yngre mand var blevet påkørt af et tog på - eller et par hundrede meter syd for - Lundby Station.

Politiet er ikke sikre på, præcis hvor på strækningen ulykken fandt sted.

Det er lykkedes myndigheder at identificere den påkørte, som med det samme afgik ved døden, og de pårørende er, ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, underrettet.

Politiet arbejder med to teorier om ulykken. Det kan være en tragisk ulykke, eller det kan være et - ligeså tragisk - selvmord.

»Vi arbejder med begge teorier. Ofte, når personer rammes af tog, så er det selvmord, men vi kan ikke lægge os fast på det,« siger Ole Hald.

Vagtchefen oplyser, at politiet ikke har mistanke om, at der skulle være sket en forbrydelse.

Ligeledes er det ikke umiddelbart politiets vurdering, at de to ulykker skulle hænge sammen, eller om de to mænd skulle være den samme person, selvom vagtchefen oplyser, at politiet ikke kan vide det med sikkerhed endnu.