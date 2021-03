Politiet har allerede torsdag ved middagstid fået flere tip i sagen om drabet på en 16-årig dreng i København for mere end tre år siden.

- Vi har allerede fået flere henvendelser, og det er rigtig positivt, siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard Madsen i Københavns Politi.

Responsen er kommet, efter at politiet torsdag morgen har fortalt om en ny og lovende udvikling i efterforskningen.

Politiet er nået frem til, at Servet Abdija blev forvekslet med en helt anden person, da flere mænd dræbte ham. De lå på lur og ventede på, at drengen skulle komme hjem.

Denne sorte Audi A6 stationcar blev ifølge politiet brugt af morderne som flugtbil. Den er nu ved at blive gransket af politiets teknikere for mikroskopiske spor af gerningsmændene. Foto: Politiet

Fra lejligheden hørte drengens mor skuddene, der blev affyret på tæt hold 16. oktober 2017.

Gennembruddet i efterforskningen drejer sig blandt andet om, at politiet har fundet den sorte Audi A6 stationcar, som gerningsmændene flygtede i. Bilen undersøges nu for mulige spor.

Torsdag ved middagstid ønsker vicepolitiinspektøren ikke at gå i detaljer om indholdet af henvendelserne, som efterforskerne nu arbejder videre med.

Politiet arbejder med en teori om, at gerningsmændene har forbindelse til banden Loyal To Familia.

/ritzau/