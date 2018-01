Natten til søndag har der været et masseslagsmål på diskoteket Crazy Daisy i Fjerritslev.

Fjerritslev. Der er flere tilskadekomne efter et stort slagsmål i Fjerritslev i Nordjylland natten til søndag. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Klokken 02.35 fik politiet en anmeldelse om slagsmålet, som fandt sted på diskoteket Crazy Daisy.

Der er efter nattens slagsmål blev anholdt fem, men politiet kan ikke oplyse, hvor mange tilskadekomne, der er tale om.

Det er man søndag morgen ved at danne sig et overblik over, oplyser politikommissær ved Nordjyllands Politi Carsten Straszek.

Politiet kan ikke tidligt søndag oplyse yderligere om sagen.

