Bemærk: Ved en fejl blev der desværre bragt et billede af en svømmehal, der ikke er den pågældende, på denne artikel. Billedet er nu fjernet og erstattet af en video fra dagens aktion.

Der er lørdag formiddag kemikalieudslip i en svømmehal på Rømø.

Alle gæster er blevet evakueret fra svømmehallen, der ligger på Vestergade i Havneby på Rømø.

Flere gæster er lettere tilskadekomne, oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

»Der er nogle af gæsterne, der har vejrtrækningsproblemer,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Søren Strægaard til B.T.

Han fortæller, at der er blevet sendt to ambulancer og en lægebil til svømmehallen, som skal behandle de tilskadekomne.

Omkring klokken 12.40 oplyser Syd og Sønderjyllands Politi på Twitter, at to personer er kørt til tjek på sygehuset.

Kemikalieudslippet skyldes, at der skete en strømafbrydelse i et spabad, hvor der blev ved med at komme kemikalier i.

Det betød, at der blev frigivet gasser.

Han oplyser desuden, at det højst sandsynligt er klor eller saltsyre, der volder problemer.

Det er dog endnu ikke blevet fastslået.

Der var 100 gæster på stedet, da kemikalieudslippet fandt sted.

Politiet anbefaler gæster, der efter besøget får astmalignende symptomer eller gener i luftvejene, om at søge vagtlæge.