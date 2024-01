Københavns Vestegns Politi er lige nu til stede på Herlev Hovedgade.

Det er de, fordi der klokken 16.36 indløb anmeldelse om et færdselsuheld.

»Tre parter er involveret, og der er flere tilskadekomne. Jeg kan ikke sige mere p.t., for vi er stadig ved at undersøge forholdet derude,« fortalte vagtchef Christian Lensby tidligere på eftermiddagen.

Nu skriver Københavns Vestegnspoliti, at der er tale om to elbiler, der er kørt frontalt sammen.

»Begge er tilskadekomne,« skrives der fra vagtchefen.

Politiet skriver videre, at de mistænker én af billisterne for at køre i bil påvirket.

En vognbane er åben i vestlig retning.