Der er lørdag aften sket et færdselsuheld på Isterødvejen ved Hillerød.

Flere personer skal være kommet til skade og mindst én person er i kritisk tilstand, oplyser vagtchef Ole Hestbæk ved Nordsjællands Politi.

«Vi er stadig ved at undersøge, hvad der er sket, men umiddelbart ser det ud som om, at der er tale om et frontalt sammenstød.«

Ifølge vagtchefen var der en familie med to børn og to voksne i den ene af bilerne. Den anden bil blev ført af en solobilist.

Flere ambulancer er på stedet.

Alle fem er kommet til skade i ulykken.

Fire af de tilskadekomne er bragt til traumecentret på Rigshospitalet, mens den femte er bragt til hospitalet i Hillerød.

Nordsjællands Politi har også skrevet om ulykken på Twitter, hvor de kalder ulykken for 'alvorlig'.

Anmeldelsen kom klokken 17.51.

I forbindelse med ulykken er vejen mellem Fredensborgvej og Overdrevsvejen blevet spærret.

'Vis hensyn og søg andre veje', lyder opfordringen fra politiet.

