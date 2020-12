Han er dagen derpå fortsat ophidset og chokeret.

Følelsen af, at nogen uden tanke for konsekvenserne har udsat ham for potentiel livsfare, gør ham vred.

»Det er fuldstændig forkasteligt. Jeg har så mange onde ting at sige om sådan nogle mennesker, der ikke har sans for andres sikkerhed.«

Ordene kommer fra 29-årige David Bauer Sarauw. De kommer som reaktion på, at han tirsdag eftermiddag havde en voldsom ubehagelig oplevelse, da han pludselig ikke længere kunne styre sin bil som følge af, at nogen havde løsnet hjulboltene på venstre forhjul.

Han er en af flere, der i Roskilde-området for nylig har været udsat for den livsfarlige situation, at hjulene har været løsnet.

David Bauer Sarauw var netop kørt af motorvejen, da hans VW Polo slet ikke var til at kontrollere.

»Syv minutter fra min adresse begynder bilen at ryste helt vildt. Rattet flyver frem og tilbage, så jeg mister herredømmet over bilen. Jeg laver så en hård opbremsning, og lige idet jeg bremser, kan jeg høre et 'klonk'.«

Den chokerede bilist når at tvinge bilen ind på den tomme cykelsti. Kort efter holdt bilen stille. Og David Bauer Sarauw kunne ved selvsyn konstatere, at det ene hjul sad skævt under bilen. En enkelt bolt sad løst tilbage.

David Bauer Sarauw mistede kontrollen over sin bil, da venstre forhjul pludselig rev sig løs. Vis mere David Bauer Sarauw mistede kontrollen over sin bil, da venstre forhjul pludselig rev sig løs.

Den 29-årige arbejder i Glostrup og var denne eftermiddag på vej til hjemmet i Roskilde, da den potentielt katastrofale situation opstod.

David Bauer Sarauw priser sig nu lykkelig for, at det ikke var sket få minutter inde på Holbækmotorvejen.

»Mit liv kunne være slut. Hvis det var fløjet af på motorvejen, var jeg forulykket med 110 kilometer i timen. Det er ikke en rar tanke,« siger han.

37-årige Anna Nygaard fra Sorø har også været udsat for løsnede hjulbolte.



Henter kort...

Hun arbejder i Roskilde og var sidst i oktober på vej hjem, da hun oplevede bilen opføre sig underligt.

»Jeg fandt ud af det, da jeg kørte hjem. Der var en mislyd, så jeg tænkte, der var noget galt med motoren. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at der var en risiko for, at motoren kunne gå ud, så jeg tog ikke motorvejen hjem. Heldigvis,« siger hun.

Efter en weekend, hvor bilen på nær en enkelt lille tur stod stille, kom bilen til mekaniker. Her fik hun at vide, at boltene har været løsnet, og at det var dem, der forårsagede de ukendte lyde og rystelser.

På daværende tidspunkt var det rundt regnet et halvt år siden, at der var skiftet hjul på bilen. Først efterfølgende har Anna Nygaard fået vinterdæk på, så hun føler sig sikker på, at nogen har pillet ved hendes bil, mens den stod parkeret nær rådhuset i Roskilde.

37-årige Anna Nygaard har anmeldt til politiet, at nogen har løsnet hjulboltene på hendes bil. Vis mere 37-årige Anna Nygaard har anmeldt til politiet, at nogen har løsnet hjulboltene på hendes bil.

»Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Hvad får de ud af det? Tænker de mon over, at de kan slå andre ihjel eller invalidere dem?« spørger hun.

David Bauer Sarauw afviser også, at hans hjul har revet sig løs, fordi boltene ikke har været spændt ordentligt.

»Det er en måned siden, at jeg skiftede til vinterdæk. Så hjulene har siddet der længe, og jeg så selv, hvordan boltene blev spændt med trykluft,« siger han.

Foruden de to tilfælde omtalt i denne artikel har der fundet tre andre hændelser med løsnede hjulbolte sted i Roskilde Kommune siden 1. november.

Tip os Har du oplevet, at nogen har løsnet hjulboltene på din bil, så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk

Det oplyser Martin Bjerregaard, der er kommunikationsrådgiver i Midt- og Vestsjællands Politi.

Ligesom det var tilfældet med Anna Nygaards bil, er de tre øvrige hændelser, som er anmeldt til politiet, sket syd for centrum i domkirkebyen: ved Roskilde Sygehus, Ringparken samt Ringstedvej.

»Hvis der er flere bilister i samme område, som har oplevet, at hjulboltene er løse, så er det nok ikke, fordi mekanikeren har glemt at stramme dem,« siger Martin Bjerregaard.

Han oplyser, at politiet vurderer løsnede hjulbolte som en overtrædelse af straffelovens paragraf 252, som handler om at forvolde fare for andres liv og førlighed.

»Det er en ganske alvorlig sag, for risikoen for, at en bilist under kørsel taber et hjul, er rimelig stor. Hvis det sker under kørsel med 80 kilometer i timen på en landevej, kan det udvikle sig til noget ganske alvorligt,« siger Martin Bjerregaard.

Mens David Bauer Sarauw ikke har anmeldt sagen til politiet, har Anna Nygaard nu, efter at have fundet ud af, at andre har været udsat for det samme, rettet henvendelse til politiet.