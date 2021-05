Fyns Politi og Beredskab Fyn er torsdag eftermiddag til stede på Korup Skole i det nordvestlige Odense.

Ifølge skolelederen blev de første sodavandsflasker med syre og metal fundet onsdag aften. Torsdag morgen blev der fundet yderligere en håndfuld flasker omkring skolen.

- Farlige kemikalier og børn er en dårlig cocktail, så vi valgte at kontakte politiet, siger Simon Hempel-Jørgensen, der er skoleleder på Korup Skole, til TV 2 Fyn.

Fyns Politi har undersøgt området omkring skolen torsdag. Det er ikke ufarligt, lyder vurderingen fra Fyns Politi.

Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Kenneth Taanquist fik politiet en anmeldelse torsdag formiddag om, at skolen havde fundet nogle “syrebomber” på skolens område.

- Man finder også nogle, der ikke er sprunget. Det er vi nødt til at undersøge. Det skal vi have neutraliseret, siger Kenneth Taanquist.

- Det er syre. Det er ikke legetøj. Får man det i øjnene, bliver de ødelagt, forklarer han.

Politiet opfordrer forældrene til at tage en snak med deres børn for at undgå, at nogen kommer til skade.

En “syrebombe” er en flaske med sølvpapir og stærke kemikalier, der kan forårsage alvorlige skader og ætsninger, hvis de springer. Bliver mennesker eller dyr ramt, kan man komme alvorligt til skade.

Hvem der står bag de mange syrebomber, er endnu uafklaret.

- Vi bistår politiet med alle oplysninger i sagen, lyder det fra skolelederen, der ikke ønsker at fortælle om elever på skolen er mistænkt.

Der har tidligere været flere episoder på skoler og i børnehaver, hvor “syrebomber” har forvoldt skade.