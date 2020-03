Indbrudstyve brød ind i restauranten formel B ved at lave et hul i væggen fra naboejendommen og ind til vinkælderen. Nogle af verdens dyreste vine var blandt tyvekosterne. Eksempelvis er der blandt andet blevet stjålet fire flasker, der hver koster over 100.000 kr. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2020) Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix