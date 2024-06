En række nordjyske brandstationer er rykket ud til en bygningsbrand.

Der er tale om en forladt gård, der er i brand på Skudsigvej i Frederikshavn.

Nordjyllands Beredskab oplyser til B.T., at der ikke umiddelbart er personfare i forbindelse med branden.

Nu arbejder brandpersonalet på at undgå, at branden spreder sig til omkringliggende bygninger.

På X opfordrer beredskabet til at folk i området giver plads til redningskøretøjerne og respekterer afspærringer i området.

Det vides endnu ikke, hvor længe slukningsarbejdet kommer til at vare, men Nordjyllands Beredskab oplyser til B.T., at man regner med at arbejdet ihvertfald kommer til at vare nogle timer.

