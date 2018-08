HAR DU BILLEDER AF BRANDEN? Send til 1929@bt.dk.

Mindst to sommerhuse står i flammer på Tobaksvej, Stumpen og Moreavej i Blokus i det nordjyske. Politiet advarer om livsfare i området og opfordrer folk til at holde sig væk. Samtidig evakueres beboere i området.

»Det kører på højtryk deroppe lige nu. Der er noget klitbeplantning som brænder lystigt. Lige nu er to sommerhuse beskadiget - hvor meget ved vi ikke helt endnu - og der er tale om en halvstor brand,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen.

Lige nu er både brandvæsen og politi på stedet, det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter. Her opfordres 'nysgerrige' til at holde sig væk, da det kan være forbundet med livsfare at opholde sig i området.

Brand i mindst 2 sommerhus lige nu i Blokhus, Tobaksvej, Stumpen, Moreavej. Brandvæsen og politi er tilstede og nysgerrige skal holde sig væk. Livsfare i området og giv beredskaberne arbejdsplads. — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) August 4, 2018

»Vi og brandvæsen arbejder deroppe i stort antal lige nu. Og som det er lige nu, har vi ikke kontrol over branden. Vi pøser en masse vand på, men det er svært at stoppe, da der er rigtig mange gnister i luften og der er meget tørt i området,« siger vagtchefen.

Han fortæller desuden, at politiet lige nu er i fuld gang med at evakuere folk i området i en raduis af flere hundrede meter:

»Vi prøver at sikre, at folk ikke bliver for længe i deres huse, så de ikke bliver ramt af branden,« siger vagtchefen.

Der er ifølge politi og brandvæsen tale om en naturbrand, som har udviklet sig.

Hos Nordjyllands Beredskab oplyses det, at brandvæsenet er på stedet, hvor der arbejdes intensivt.

Politi og brandvæsen oplyser yderligere på Twitter, at der er afspærret i området, hvor der arbejdes. Politiet oplyser desuden, at 'ilden springer i klitterne og er ude af kontrol'.



