På et år har Toldstyrelsen fordoblet antallet af sager om psykedeliske svampe, der bliver smuglet til Danmark.

Rekordmange forsøger at smugle psykedeliske svampe ind over grænsen til Danmark.

Det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

Sidste år havde styrelsen 921 sager om ulovlige psilocybinsvampe. Det er en fordobling i forhold til 2022, hvor styrelsen havde 453 sager.

- Vi har de seneste tre år oplevet en voldsom stigning i mængden af tilbageholdte pakker med psilocybinsvampe, siger Jeppe Kjærgaard, der er kontroldirektør i Toldstyrelsen, i meddelelsen.

De ulovlige svampe bliver især smuglet ind i postpakker.

- Pakkerne kommer primært fra Holland, men de kan jo komme fra hele verden, oplyser Toldstyrelsen.

Styrelsen bruger skannere og toldhunde i arbejdet med at udvælge og kontrollere pakkerne og har både målrettede aktioner og stikprøvekontroller.

- Vi har også efterretninger, som vi både får fra myndigheder herhjemme, og fra udlandet, hvor pakkerne oftest er kommet igennem flere lande, før de lander i Danmark, oplyser Toldstyrelsen.

Sagerne dækker både over færdigdyrkede svampe, svampesporer og væksthuse.

Sporerne og væksthusene kan bruges til at dyrke svampene selv, og de er også ulovlige.

I 2021 havde Toldstyrelsen 54 sager om ulovlige svampe. Det betyder, at styrelsen havde 17 gange så mange sager i 2023.

- Det er ret voldsomt med den stigning i antallet af sager, som vi har.

- Det tyder både på, at vi er blevet bedre til at finde svampene, men også på at der er en tendens i samfundet til, at flere køber det, oplyser Toldstyrelsen.

Psilocybinsvampe er en fællesbetegnelse for svampe med hallucinogen og psykedelisk virkning.

/ritzau/