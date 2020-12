Nordsjællands Politi er mandag morgen til stede med flere patruljer ved en adresse på Vibekevej i Hillerød.

Det skyldes, at der er flere skudhuller i en rude.

»Vi er til stede og undersøger et forhold,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, Camilla Priegel.

Hun bekræfter, at anmeldelsen går på, at der er fundet skudhuller i et vindue på adressen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 06.28.

Endnu kan vagtchefen ikke bekræfte, årsagen til skudhullerne.

Om der har været et skyderi, er stadig ved at blive undersøgt.

