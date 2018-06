Et stort antal skud er affyret i et boligområde i Rødovre vest for København. Det fortæller Vestegnens Politi

Vagtchef Brian Munck bekræfter, at der er affyret flere skud. Der er ifølge Brian Munck ingen meldinger om ramte.

Ifølge vagtchefen blev skuddene affyret mod en gruppe mennesker ved Maglekær i Rødovre, der ligger nær krydset Roskildevej og Avedøre Havnevej. På vejen Maglekær ligger en gruppe boligkomplekser.

Politiet er talstærkt til stede ved området, men vagtchefen kan ikke sige mere, inden efterforskningen kaster mere af sig.

/ritzau/