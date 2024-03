Politiet forsøger at opklare sag om muligt drabsforsøg ved midnat. Skud mod lejlighed på anden sal.

Flere personer var til stede i en lejlighed i Ishøj, da den ved midnat natten til søndag blev beskudt, oplyser politiet.

Skyderiet foregik ved en boligblok i Strandgården.

Fra gadeplan blev et våben affyret skråt opad mod en lejlighed på anden sal, oplyser vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi.

»Der var flere skud, siger vagtchefen. Ifølge politiet blev ingen dog ramt.«

I forbindelse med politiets indsats blev der sendt hundepatruljer ud i området. Også teknikere har været på stedet.

Politiet er i øvrigt tilbageholdende med at frigive detaljer om sagen. Men søndag aften oplyser man dog, at der ikke er sket anholdelser i sagen.

Hvis personer har set noget af betydning eller har viden om sagen, opfordrer politiet til, at man henvender sig.

Derfor har politiet åbnet en lokal politistation inde i Ishøj bycenter, som ligger tæt på den beskudte lejlighed. Stationen er åben til klokken 22 søndag.

Umiddelbart har politiet vurderet sagen til at være et forsøg på at dræbe.

/ritzau/