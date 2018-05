Var du vidne til episoden, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Onsdag morgen oplyser Københavns Politi til BT, at der endnu ikke er foretaget anholdelser i sagen. Det sker efter, at der sent tirsdag aften er blevet skudt mod en kiosk på Godthåbsvej på Frederiksberg.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer.

»Klokken 23:45 får vi en anmeldelse om, at flere skud er affyret mod en kiosk. Ingen personer er dog kommet til skade,« siger Henrik Stormer.

Politiet kan endnu ikke oplyse, om der var personer i kiosken, da skuddene blev affyret, eller om den var lukket.

Vidner har hørt flere skud, og efterfølgende er to sortklædte mænd set løbe fra stedet.

»Gerningsmændene vurderes til at være 20-30 år. De er formentlig løbet hen til et flugtkøretøj, men det kan vi ikke slå fast endnu,« siger vagtchefen.

Det for tidligt at sige, om der er tale om bandeskyderi, oplyser politiet.

»Vi kender endnu ikke motivet. Det kan være så meget,« siger Henrik Stormer.

Tidligt onsdag morgen oplyser vagtchefen til BT, at det fortsat er usikkert, hvad der ligger bag skyderiet.

Han mener heller ikke, at skyderiet nødvendigvis er tegn på, at bandekrigen og de mange skyderier, som tidliger har hærget Københavns gader, er blusset op igen.

»Vi ved endnu ikke, hvad er ligger bag. Vi udelukker ingenting på nuværende tidspunkt,« siger Henrik Stormer.

Var du vidne til episoden, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

