Ingen personer blev ramt, da der torsdag aften blev skudt mod en etageejendom på Kongeleddet.

En ukendt gerningsmand affyrede sent torsdag aften flere skud mod en ejendom med lejligheder på Kongeleddet i Rødbyhavn.

Ingen er blevet ramt af skuddene, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Torsdag klokken 22.27 blev politiet alarmeret om, at der var blevet afgivet flere skud mod etageejendommen. I løbet af natten har betjente foretaget undersøgelser og afhøringer for at komme videre i opklaringsarbejdet.

Efterforskningen fortsætter fredag. Indtil videre er det ikke lykkedes politiet at komme nærmere et motiv til skyderiet. Man ved heller ikke, hvem skuddene var rettet imod, lyder det i pressemeddelelsen.

Foruden efterforskere og teknikere vil lokale betjente være til stede i området. Det er såkaldt tryghedsskabende patruljer.

Politiet vil gerne i kontakt med folk, der har set eller hørt noget mistænkeligt.

Særligt arbejder politiet på at få fat i en person, der formentlig kørte væk fra stedet i en bil.

- Politiet vil herudover (udover at være til stede i området, red.) sætte massivt ind i bestræbelserne på at pågribe gerningsmanden, som muligvis er kørt væk fra stedet i en mindre, sort bil - muligt i Golf-størrelse, skriver politiet.

