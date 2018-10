Ingen blev ramt under skyderi mod en bil i Brøndby Strand tirsdag. Umiddelbart ligner det en færdselsbatalje.

Brøndby. Tirsdag aften er der blevet affyret skud mod en bil i Brøndby Strand, efter hvad politiet umiddelbart beskriver som en "færdselsbatalje".

En udveksling af provokationer mellem to biler ender med, at der fra den ene bil bliver trukket et skydevåben, som affyres mod den anden bil. Skuddene rammer kun bilen og ikke bilisten.

Det oplyser vagtchefen ved Vestegnens Politi Lars Jørgensen.

Skyderiet er sket i krydset mellem Gammel Køge Landevej og Brøndbyøster Boulevard.

I bilen, som der blev skudt mod, befandt sig kun bilisten. Vedkommende er tirsdag aften ved at fortælle politiet om episoden. Ifølge politiets oplysninger skal skyderiet være sket lidt før klokken 23 tirsdag aften.

Klokken 23.30 tirsdag aften er politiet stadig ved at finde ud af, hvad omstændighederne for skyderiet er. Derfor ønsker Lars Jørgensen ikke at fortælle, hvem der blev skudt efter.

Politiet har ingen beskrivelser fra vidner af, hvem der befandt sig i den bil, hvorfra der blev affyret skud.

Skyderiet er sket få timer efter et andet skyderi i Holbæk. Det står ikke klart, om der er nogen forbindelse.

/ritzau/