En 18-årig mand blev sent søndag aften ramt af skud i Holbæk i det vestlige Sjælland. Nu er han død af sine kvæstelser. Sagen efterforskes som et drab.

'En 18-årig mand fra Holbæk, der opholdt sig ved ejendommen, blev ramt og pådrog sig så svære kvæstelser, at han afgik ved døden,' oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Skyderiet fandt sted i boligkvarteret Ladegårdsparken i Holbæk søndag aften kort efter klokken 22.

Politiet jagter nu den formodede gerningsmand.

Han beskrives som:

- En ung mand

- Lys i huden, muligvis etnisk dansk

- Almindelig af bygning

- Iført blå kasket og sort jakke

Den mistænkte mand flygtede til fods fra gerningsstedet i retning mod en parkeringsplads ved et supermarked i Ladegårdsparken Vest.



'Kort efter kørte herfra et køretøj med en 'hidsig' motorlyd i høj fart væk fra parkeringspladsen og i ukendt retning,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi.

B.T. har talt med et vidne, der bor i området. Hun hørte fem-seks skud blive affyret omkring klokken 22.10.

Foto: Byrd / Steven Knap Vis mere Foto: Byrd / Steven Knap

Der blev slået alarm om skyderiet klokken 22.12.

Politiet var søndag aften massivt til stede i området, og indgangen til boligkvarteret blev bevogtet af betjente med maskinpistoler.

Politiet behandler sagen som et drab og arbejder ud fra en formodning om, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk.

Mandag er politiet også til stede i boligområdet. Her vil betjente tale med beboerne i forsøget på at skabe tryghed og om muligt at få oplysninger, der kan hjælpe med at opklare drabssagen.

Midt- og Vestsjællands Politi vil derfor gerne i kontakt med personer, der har bemærket noget i forbindelse med skyderiet i Ladegårdsparken.

Oplysninger i sagen gives til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon​ 46 35 14 48 eller via nærmeste politi på telefon 114.

Der er ikke oplysninger om, at andre end den dræbte 18-årige mand er kommet til skade i forbindelse med skyderiet.

»De pårørende er underrettet,« siger Camilla Broholm, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.