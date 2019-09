På Gilbrovej i Ishøj er mindst tre mand søndag aften blevet ramt af skud.

»Den ene var i kritisk tilstand, han fik hjertemassage på stedet og blev kørt afsted med politieskorte,« fortæller B.T.s mand på stedet.

Han fortæller, at han i rabatten ved siden af gerningsstedet så en sort bil holde i rabatten. Bilens skærme var gennemhullede af skud, og vinduerne var smadrede.

Skyderiet trak mange mennesker på gaden, og politiet måtte gentagne gange hæve stemmerne for at skabe arbejdsro til redningsmandskabet.

»Der er meget polti til stede i krydset, hvor flere veje skulle spærres af, for at redderne i de tre ambulancer og to lægebiler kunne få arbejdsro,« fortæller B.T.s medarbejder.

På Twitter bekræfter politiet hændelsen.

»Vi er massivt tilstede i forbindelse med et skyderi på Gildbrovej i Ishøj,« skriver Politiet.

Endnu er der ikke klarhed over tilstanden hos de ramte.

Vi er netop nu massivt tilstede ifm skyderi på Gildbrovej i Ishøj, hvor flere personer er ramt. Vi har pt ikke info om tilstand. Intet yderligere info lige nu, men vi følger op her på Twitter #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) September 15, 2019

Opdateres...