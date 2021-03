Så er tiden ved at løbe ud for lovligt at kunne aflevere en peberspray, hvis man skulle være i besiddelse af sådan én. Eller flere.

Fristen udløber på onsdag 31. marts.

Det minder flere politikredse nu om, fordi det siden 1. februar har været ulovligt for danskere at have en peberspray. Frem til udgangen af marts har der dog været en overgangsperiode, hvor der har været frit lejde for aflevering.

'Så har du helt præcist tre dage tilbage til at få afleveret din peberspray til os,' skriver Sydøstjyllands Politi eksempelvis mandag på Twitter.

'Du kan stadig nå at aflevere din peberspray til os, men du har lidt travlt,' lyder det fra Nordjyllands Politi samme sted.

Fra politikredsene opfordrer man til at aflevere pebersprayerne på politistationerne. Rigspolitiet har tidligere nøje beskrevet, hvordan det bør foregå:

»Transporten skal ske direkte fra hjemmet til nærmeste afleveringssted, og der vil ikke kunne gøres andre ærinder under transporten,« har det lydt.

Hos Nordsjællands Politi er det dog lidt mere besværligt. Herfra lyder det, at der er påskelukket i ekspeditioner frem til næste tirsdag, 6. april. Over for B.T. lyder det dog, at man godt kan indgå en aftale om at aflevere en peberspray, hvis man ringer først – hvorefter en betjent kan komme ud og tage imod.

Fra 1. januar 2019 blev det lovligt at eje og bruge en peberspray til selvforsvar. Fra 1. februar i år blev det igen ulovligt.

»Det er grundlæggende ikke godt for samfundet, hvis borgerne kan bevæbne sig,« har justitsminister Nick Hækkerup (S) tidligere sagt.

En undersøgelse viste desuden, at der kun havde været registreret ét tilfælde, hvor en borger har anvendt peberspray mod en gerningsmand i forbindelse med et hjemmerøveri – hvilket ellers var hensigten med at gøre den lovlig. Samtidig blev der konstateret en stigning i antallet af 'ulovlig besiddelse og import af peberspray'.

»Det skaber i den grad utryghed og er et tegn på, at peberspray ikke ender hos ofrene, men i stigende grad i lommerne på de kriminelle. Derfor sætter vi nu en stopper for, at enhver frit kan købe peberspray,« har det lydt fra Nick Hækkerup.