Der er lige nu store problemer herhjemme med svindel af en bestemt type.

Den rammer hovedsageligt ældre borgere. Og derfor forsøger mindst to politikredse at slå alarm.

Den første politikreds til at beskrive problemet var Syd- og Sønderjyllands Politi.

Her har man på få dage oplevet tre tilfælde, hvor ældre kvinder er blevet forsøgt narret til at udlevere deres kreditkort.

Det er indledningsvist begyndt via telefonen, hvor de tre kvinder er blevet kontaktet af en person, som har udgivet sig for at være fra en bank.

»Han forklarede den ældre kvinde, at hendes kreditkort var blevet hacket i Spanien, og at han derfor ville komme hjem til kvinden i hendes hjem i Aabenraa og hente det pågældende kort,« skrives det i en pressemeddelelse.

Da den falske bankmand siden dukkede op ved kvindernes bolig, fik personen udleveret kvindernes kreditkort, hvorefter der blev hævet kontante beløb på dem.

To andre gange har der været lignende forsøg, beskriver Syd- og Sønderjyllands Politi, men i det ene tilfælde fattede en ældre kvinde mistanke og undlod at aflevere sit kort, og i et andet tilfælde blev kreditkortet udleveret, men der blev aldrig hævet penge fra det, skriver politiet.

Men Syd- og Sønderjyllands Politikreds er ikke det eneste sted, hvor netop den type svindel har fundet sted.

Det slås fast i et tweet fra Københavns Politi.

Her deler man Syd- og Sønderjyllands Politis oprindelige tweet og skriver:

»Vi oplever også denne type svindel i vores politikreds. Tal meget gerne med de ældre medborgere, du kender – familie, venner og naboer. Fortæl dem, at banken, politiet etc. aldrig vil bede om personlige oplysninger på tlf. eller om betalingskort. Kun svindlere gør dette.«

Og her kommer Københavns Politi med en væsentlig pointe.

For det er vigtigt at huske, at man aldrig skal udlevere sit kreditkort samt kode.

Desuden skal man ikke give personlige oplysninger over telefonen, lyder opfordringen, som også slår fast, at det kan være en god idé at snakke med ældre om netop den problematik.

Politiet er nu i fuld gang med at efterforske sagerne fra Aabenraa.

Og i den forbindelse vil man gerne høre fra eventuelle vidner, som kan have set svindleren, der dukkede op hos de ældre kvinder.

Han beskrives på følgende måde:

»En mand med mellemøstligt udseende på mellem 180-185 centimeter med mørkt, kort hår, som på gerningstidspunkterne var iført sorte cowboybukser og en sort trøje,« skriver politiet i Syd- og Sønderjylland.

Hvis man kender noget til sagen, kan politiet kontaktes på 114.