Varme tæpper, ekstra mad og rigeligt med drikke.

Det kan vise sig at være en god idé at pakke alt det med i bilen, hvis du skal ud i trafikken det kommende døgns tid.

Det er i hvert fald forventningen, at fredagens sne- og blæsevejr kan skabe en del problemer og udfordringer i trafikken – og derudover er der også risiko for isslag flere steder i landet fredag aften, hvilket kan gøre det ekstra glat.

Af den grund har en del politikredse allerede på nuværende tidspunkt været ude med en masse råd og opfordringer:

»Før du kører på vinterferie, så tjek vejret og kig på trafikinfo.dk, kør efter forholdene og tag afsted i god tid. Tag eventuelt nogle varme tæpper og ekstra mad/drikke med i bilen,« lyder det i et opslag fra Østjyllands Politi på det sociale medie X.

»Vi er klar – som altid – og håber, du er det samme. Med andre ord: Kør efter forholdene. Orienter dig, inden du kører ud i aften,« lyder det samme sted fra Nordjyllands Politi.

Hos Sydøstjyllands Politi gør man også opmærksom på, at der kan være forhøjet vandstand.

»Planlæg og tag dine forholdsregler. Husk, vinterferien starter i dag med forventet mange på vejene,« lyder det.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at der i løbet af det kommende døgn kan være vandstandsstigninger på op til 1,2 meter over normalen.

»Primært kyster mod Østersøen vil være udsat. Orientér dig på din kommunes hjemmeside/Facebookside,« skriver politikredsen i et opslag på X.

Hos Fyns Politi – som måtte rykke ud til hele 15 færdselsuheld på de glatte veje torsdag morgen og formiddag – lyder meldingen, at man forventer at få en travl dag på motorvejene over øen fredag.

»Vejret ser ud til at kunne give en del udfordringer, så husk nu: 1. Sænk farten 2. Kør efter forholdene og 3. Kom sikkert frem. God vinterferie til jer alle,« lyder det.

B.T. følger vejr- og trafiksituationen dagen igennem.