I øjeblikket er flere politibiler og ambulancer til stede på Friheden Station på Vestegnen.

Det sker efter at, to er blevet stukket ned efter et større slagsmål.

»Det er 2 grupperinger af unge mennesker. I forbindelse med dette har 2 personer skader efter kniv,« skriver Vestegnens Politi på Twitter.

Tilsyneladende var flere personer blevet lagt i håndjern af politiet i området omkring S-togs stationen, og politiet bekræfter, at de har anholdt fire personer og efterforsker sagen.

Billeder fra stedet viser, at politiet har taget DNA-dragter på og der kan derfor være tale om et gerningsted, hvor man skal se efter beviser.

Togene standser ikke på Friheden Station i øjeblikket, oplyser politiet også.

