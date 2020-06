To mænd affyrede ifølge politiet fyrværkeri mod betjente under demonstration. De er nu varetægtsfængslet.

Yderligere to personer er nu varetægtsfængslet i sag om uroligheder i Gellerupparken i Aarhus på grundlovsdag. Dermed er i alt fire personer nu varetægtsfængslet i sagen.

De to mænd på 26 og 27 år blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i Retten i Aarhus fredag. Det oplyser Østjyllands Politi.

De er foreløbig fængslet frem til 25. juni. Begge er sigtet for forsøg på vold ved at have affyret fyrværkeri mod flere betjente, ligesom de er sigtet for grov forstyrrelse af den offentlige orden.

De nægter sig skyldige.

Urolighederne opstod i kølvandet på en Stram Kurs-demonstration om eftermiddagen 5. juni med lederen Rasmus Paludan i front.

Her trængte en 52-årig mand bevæbnet med kniv ind bag politiets afspærring og blev skudt i benet af politiet.

De efterfølgende nætter var Gellerupparken præget af uroligheder med stenkast, påsatte brande og affyring af fyrværkeri.

11. og 17. juni blev de to andre mænd i sagen varetægtsfængslet. De er begge 26 år.

Alle fire sidder varetægtsfængslet frem til 25. juni.

Politiet forventer flere anholdelser i sagen i den kommende tid.

Foruden de fire varetægtsfængslede er to 18-årige, en 15-årig og en 16-årig sigtet efter samme uroligheder. De er ikke anholdt.

De 18-årige blev pågrebet med slagvåben og brændbar væske i en bil 7. juni. Den 16-årige er sigtet for at kaste sten mod politiet, mens den 15-årige er sigtet for at affyre et bomberør mod politiet.

/ritzau/