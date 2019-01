Myndighederne har afspærret et område omkring en svømmehal i Hvidovre på Københavns Vestegn.

Flere personer er kørt på hospitalet efter et klorudslip.

'Seks personer er kørt til undersøgelse på sygehus. Andre tilses af sundhedsmyndigheder på stedet,' skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Myndighederne har i forbindelse med udslippet afspærret et større område ved svømmehallen.

Kl. 12.11 indgik anmeldelse om afgasning af klor i et teknikrum i svømmehallen på Trædrejerporten i Hvidovre. Myndighederne er på stedet og har afspærret 100 m omkring hallen. Flere voksne og børn tilses på stedet. Følg vores anvisninger, tak. Pt. tyder alt på et uheld. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) January 10, 2019

#HBeredskab på Trædrejerporten til Klorudslip. Vi har kemiudrykning på stedet og gennemfører operativ indsats for at standse udslippet. Følg #politidk for yderligere info. https://t.co/SFOr0Fijic — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) January 10, 2019

På nuværende tidspunkt tyder alt på, at der er tale om et uheld.

Hovedstadens Beredskab er en del af indsatsen i Hvidovre.

De oplyser, at de deltager i en kemiindsats, der fortsat er i gang klokken 13.10.

»Der er nogen, der er blevet dårlige. Men vi har travlt med at løse situationen lige nu, så jeg kan ikke sige mere lige nu,« siger operationschef Mads Graversen.