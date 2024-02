353 kilo hash, som var gemt i hønsefoder, blev i 11 forsendelser smuglet ind i landet.

Nu er en 40-årig mand fra Singapore, der ifølge politiet var hjernen bag operationen, blevet idømt fem års fængsel og udvisning af Danmark.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»Et års efterforskning har nu ført til, at i hvert fald en af bagmændene bag omfattende og organiseret hashsmugling og hans sammensvorne er blevet dømt. Jeg er tilfreds med, at retten har fulgt min indstilling om lange fængselsstraffe til alle de tiltalte,« siger anklager Line Vetter.

Hashen blev gemt i hønsefoder i Spanien og leveret som pakker til tomme sommerhusadresser i Odsherred- og Stevns-området.

Bagmændene brugte en krypteret signaltjeneste kaldet 'chicken supplies' til at kommunikere med hinanden om leverancerne.

Den 40-årige mand valgte at anke dommen på stedet, da han nægter sig skyldig.

Udover den 40-årige mand er fire andre mennesker også blevet dømt.

En 39-årig kvinde fra Slagelse er blevet idømt et år og ni måneders fængsel for at have været i besiddelse af hårde stoffer med det for øje at sælge det videre.

Lige så er kvindens bror blevet idømt tre måneders fængsel for besiddelse af to kilo hash.

To mænd i 40erne fra Odsherred tilstod i september deres medvirken i indsmuglingen, hvorfor de hver fik tre års fængsling.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.