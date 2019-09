Tre personer er afgået ved døden i den amerikanske by Pittsburgh. Politiet er på bar bund.

Søndag morgen lokal tid har politiet i Pittsburgh fundet syv personer i en lejlighed, hvor af tre er døde og fire er blevet indlagt i kritisk tilstand.

Det skriver flere lokale amerikanske medier, heriblandt CBS Pittsburgh.

Det vides ikke, hvad der har affødt de mange dødsfald, men det forlyder, at fem af de i alt syv personer blev fundet i selve lejligheden, mens en blev fundet i en elevator og en sidste person blev fundet på gaden.

New information. This situation is in the 2600 block of Tunnel Blvd. pic.twitter.com/5NcyLnPnhj — Chris Hoffman (@NewsmanChris) September 22, 2019

Myndighederne oplyser desuden i en pressemeddelelse, at alle ofrene bar orange papirarmbånd.

Det efterlyser i den forbindelse folk, der har kendskab til, om der har været en fest eller en anden begivenhed i nærheden, hvor gæsterne havde orange armbånd og oplyser selv, at man foreløbig har identificeret to steder i nærheden, hvor der lørdag blev anvendt den slags armbånd.

