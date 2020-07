Midt- og Vestjyllands Politi, sundhedspersonale og redningsmandskab har lørdag undersøgt en rasteplads på Midtjyske Motorvej.

Det skyldes, at flere personer var blevet dårlige på rastepladsen.

Personerne fik det skidt efter et toiletbesøg på rastepladsen Søby Vest, syd for Herning, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj.

»En mand fik det dårligt efter toiletbesøget og kontaktede politiet. Han fortalte os at også andre var blevet dårlige efter at have været på det pågældende toilet,« siger vagtchefen.

Herning Midtjyske motorvej rasteplads Søby vest. Vi er tilstede i forbindelse sammen med sundhedspersonale og redningsberedskabet i forbindelse med at nogle personer var blevet dårlige efter toiletbesøg på rastepladsen. Flere af disse personer har forladt stedet. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) July 4, 2020

Brand og Redning Midtvest fortæller sent lørdag eftermiddag, at man har sporet ammoniakdampe omkring toiletterne. Det fortæller indsatsleder Kim Wemmelund.

»Der er ingen forklaring på, hvorfor det er der,« siger han.

Det er ikke sikkert, at det er ammoniakdampene, der har gjort personerne dårlige. Men Kim Wemmelund påpeger, at det er 'overvejende sandsynligt'.

Nu skal Vejdirektoratet undersøge kloakker og septiktanke for at finde ud af, om dampene stammer herfra, og toiletterne forbliver derfor lukket.

Kim Wemmelund siger, at dampene, der er blevet observeret, ikke er farlige. Men hvis man har været ved toiletterne og bliver dårlig, opfordres man alligevel til at søge læge.

Siden 14-tiden lørdag eftermiddag har politiet afspærret afkørslerne til rastepladserne Søby Vest og Søby Øst, mens myndighederne arbejdede på stedet. Søby Øst ligger lige overfor Søby Vest på den anden side af Midtjyske Motorvej.

Der blev taget prøver fra toiletterne, som også blev spulet.

Personerne, der blev dårlige, er tilset og er ikke kommet noget til.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 12.51.

Eftersom flere af dem, der skulle have fået det dårligt, har forladt stedet igen, ved politiet heller ikke, hvor mange der i alt har oplevet generne.