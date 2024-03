13 unge danskere var med i en busulykke i Thailand. Nogle forventes udskrevet snart - andre er hårdt medtaget.

Et kriseteam og flere pårørende er lørdag ankommet til Thailand, hvor 13 unge danskere er indlagt efter en voldsom busulykke.

Det fortæller Karin Tranberg, direktør i SOS International Travel Care Division, der yder hjælp til de unge og deres pårørende.

- Der er nogle, der forventes at blive udskrevet inden for de nærmeste dage. Men vi har også nogle, der er virkelig hårdt medtaget, så der kommer til at gå noget tid. Kriseteamet er landet og er gået i gang med at behandle, siger hun.

Karine Tranberg oplyser, at kriseholdet de kommende dage skal tage en akut krisesamtale med de unge og tale om, hvilke reaktioner de kan forvente, der kommer.

- Og så tager de også hånd om de pårørende, fordi de også er i chok, efter at de har fået opkaldet om, at deres unge har været udsat for sådan en traumatisk ulykke, siger hun.

13 danske statsborgere i alderen 19 til 24 år var med bussen, som natten til fredag dansk tid galt ned ad en skrænt i det nordlige Thailand.

Den thailandske chauffør blev dræbt i ulykken.

Karin Tranberg siger, at selve årsagen til ulykken endnu ikke er afklaret.

- Problemet er, at chaufføren nok er den eneste, der præcist ved, hvad der skete. Han omkom, så der skal tekniske undersøgelser til, siger hun.

Til TV 2 har en af de unge danskere fortalt, at lige inden ulykken skete, prøvede de at sige til chaufføren, at han skulle bremse. Men det var som om, at han ikke kunne eller ville bremse.

SOS International vil i de kommende dage lave en koordineret indsats med blandt andet Falck, der håndterer situationen for fem af de unge, så man har et overblik over alle 13 danskere, oplyser Karin Tranberg.

SOS International håndterer situationen for fire af danskerne.

- Når vi begynder at tale om hjemtransport, kan det måske betale sig at lave noget samtransport. Men det kræver selvfølgelig, at de er stabile, og det er ikke alle sammen, der er stabile nok til det endnu, siger hun.

Som følge af ulykken er nogle af de unge i kritisk tilstand, men hospitalet i Chiang Mai, hvor de er indlagt, vurderes til at kunne yde den rette behandling, lyder det.

De unge er næsten lige taget afsted på en tre måneders rejse, tilføjer Karin Tranberg.

- Nogle af dem kender hinanden, men de er ikke taget afsted som en samlet gruppe, som jeg forstår det, siger hun.

/ritzau/