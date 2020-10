En 19-årig mand flygtede op på Limfjordsbroen efter et knivstikkeri i Aalborg. Politiet søger vidner.

En 19-årig mand, der torsdag aften blev stukket med en kniv i Aalborg, blev overfaldet af to til tre personer.

Det mener Nordjyllands Politi, der fredag efterlyser vidner til overfaldet.

Politiet oplyser, at den 19-årige er værnepligtig. Sammen med to andre værnepligtige - en mand og en kvinde - forlod han torsdag aften omkring klokken 21.55 Jomfru Ane Gade i Aalborg og gik mod havnen.

I gyden på den anden side af Jomfru Ane Gade opholdt sig en anden gruppe på fem til seks personer. Ifølge politiet var gruppen umiddelbart unge mænd af forskellig etnisk oprindelse.

Efter en kort meningsudveksling gik gruppen efter de tre værnepligtige.

To til tre af dem overfaldt ifølge politiet den 19-årige værnepligtige med flere slag og spark, og han blev stukket med kniv.

Efterfølgende flygtede den 19-årige fra stedet mod Limfjordsbroen.

- Vi træffer ham oppe på Limfjordsbroen, hvor han er flygtet op, sagde politiets vagtchef Rene Kortegaard natten til fredag.

Her lød det, at den 19-årige mand blev bragt på sygehuset, og at han har været ved bevidsthed hele tiden. Fredag morgen oplyser politiet, at den 19-årige er uden for livsfare.

Natten til fredag havde politiet endnu ingen anholdte, og i en meddelelse fredag søger politiet vidner til overfaldet. Også vidner, som har set andet mistænkeligt i området, vil politiet gerne høre fra.

- Der er lige nu ikke yderligere oplysninger til sagen, som er under efterforskning, og der kan pt. ikke afgives et nærmere signalement af gerningsmændene, skriver politiet.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.

/ritzau/