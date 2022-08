Lyt til artiklen

Der var lagt op til fest, musik og glade stunder, da årets havnefest i Kerteminde løb af stablen.

Og ja, der blev da danset på bordene og sunget med på de gamle travere, men i dag er det ikke festlighederne, som byens borgere taler om over frokosten.

I stedet er det en tilsyneladende lang række voldelige optrin, som har fundet sted i forbindelse med havnefesten.

På de sociale medier deles der nemlig et opslag, hvor en ung dreng er blevet overfaldet, og når man dykker ned i kommentarsporet, bliver det ret tydeligt, at han ikke er den eneste.

Vennerne Andreas Skytte Pedersen og Frederik Kyndbøll er et par andre fynboer, der på et splitsekund og med to knytnæveslag fik ødelagt deres havnefest.

De to – og en tredje kammerat – havde ved 1-tiden nydt en god aften, da de kortvarigt forlod havnefesten for at tisse i et nærliggende villakvarter.

Det gjorde de i et buskads på Kystvej, men da de var på vej tilbage, 'faldt de i snak' med tre andre.

»Jeg kom gående lidt bag mine to kammerater, og på et tidspunkt skal jeg passere en gruppe på tre mænd. Da jeg er ved at gå forbi, træder den ene pludseligt ud foran mig, så jeg går ind i ham,« fortæller 28-årige Frederik Kyndbøll.

Herefter sagde den fremmede mand straks:

»Der stødte du da godt nok ind i en mur?«

Det fik Frederik til at svare:

»Der er da ikke meget mur over dig.«

Og så gik det ellers hurtigt.

»Hans to venner mente, at vi så skulle slås, men det gad jeg sgu ikke. Og det kom Andreas også hen og sagde til dem,« siger Frederik Kyndbøll.

Andreas Skytte Pedersen forsøgte at få ro på gemytterne og bad venligt de tre drenge om at »fise af«.

Det var de ikke enige i, så i stedet forsøgte Andreas at forlade stedet, men da han havde vendt sig og taget et par skridt, gik det galt.

»Ham manden trækker mig i skulderen, og så får jeg ellers ét hårdt knytnæveslag og falder til jorden. Jeg vågner først fem minutter efter,« fortæller 27-årige Andreas Skytte Pedersen.

Få meter fra ham hørte vennen Frederik alt.

»Det var et virkelig højt klask, så jeg forsøgte hurtigt at komme hen til ham, men så fik jeg også et slag fra siden og faldt til jorden,« siger Frederik.

Og dér lå de så.

To kammerater, der begge var bevidstløse og begge var blevet ramt af knytnæveslag, de ikke havde en chance for at forsvare sig mod.

De tre fremmede mænd flygtede fra stedet, og kort efter blev Frederik og Andreas vækket af ambulanceførere, der var blevet tilkaldt.

Begge blev tilset, men bad om at tage hjem for at sove.

Men begge vågnede også med så kraftig hovedpine og svimmelhed, at de tog på skadestuen.

»Min læbe og mund er ret smadret og gør rigtig ondt, og så har jeg fået et kraftigt mærke i baghovedet, der har givet mig en mindre hjernerystelse,« fortæller Frederik.

De sank begge en ekstra gang, da de så opslaget med den anden dreng, der var blevet overfaldet i Kerteminde samme nat.

»Vi ved jo ikke, om det er de samme, men det her var fuldstændig umotiveret, og det virker til, at det samme var tilfældet med den anden. Det er uhyggeligt,« siger Andreas.

B.T. er ved at indhente en kommentar fra Fyns Politi om voldsepisoden, men politikredsen har mandag eftermiddag oplyst, at man har haft flere sager om vold i forbindelse med havnefesten.

B.T. kan desuden intet sige om sammenhængen mellem de forskellige overfald i Kerteminde natten til søndag.