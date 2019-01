31-årig siger i retten, at han ved en fejl havnede i København på den dag, hvor landsmand skulle ankomme.

Flere gange - også midt om natten - ringede en nu terrortiltalt syrisk mand i Sverige til en landsmand, der var på vej til Danmark fra Tyskland. Med i en rygsæk havde han 17.460 tændstikker, fyrværkeri, knive og andre ting.

Men den tiltalte afviser i et retsmøde i Københavns Byret tirsdag, at der opstod en reel kontakt mellem de to.

Landsmanden, Dieab Khadigah, blev stoppet i Rødbyhavn 19. november 2016 med de mange effekter i rygsækken. Senere er han blevet dømt for forsøg på terrorisme ved en tysk domstol.

Nu forsøger en anklager at overbevise et nævningeting i byretten om, at Dieab Khadigah skulle mødes med den 31-årige syrer på Hovedbanegården i København samme dag.

Dagen før fik den 31-årige i Hässleholm et opkald fra Khadigah lidt før klokken 13. Opkaldet varede i 17 sekunder.

- Jeg stod i moskéen til bøn. Jeg tog en hånd ned i lommen til telefonen og trykkede på en knap for at slukke den, forklarer han.

Flere gange siger den tiltalte, at han ikke kendte det tyske nummer, som kaldte op via WhatsApp. Samme aften forsøgte han at ringe til nummeret.

- Vi mennesker er nysgerrige af natur. Jeg ville vide, hvad vedkommende ville, siger han.

Klokken 01.37 forsøgte han igen at få kontakt med det tyske nummer. Men specialanklager Sonja Hedegaard undrer sig over, at man på det tidspunkt ringer til personer, man ikke kender.

- Jeg ville jo vide, hvem det var, der havde ringet. Måske var det en kvinde, der var interesseret i mig, siger han.

Den tiltalte kom til København 19. november om eftermiddagen, men det var en fejl, forklarer han.

Dieab Khadigah skulle ifølge togplanen være ankommet klokken 14.22. I Rødbyhavn var han imidlertid blevet afvist.

Tilfældige mennesker i København skulle dø og lemlæstes i forbindelse med angreb med knive og hjemmelavede bomber, hævder anklagemyndigheden.

Dagen før den rejsendes planlagte ankomst til København, lavede den 31-årige to videoer med sig selv i hovedrollen, hvor han messer om profeten, jihad, de frafaldne, ødelagte moskéer og om voldtagne kvinder.

Tilsyneladende mener specialanklageren, at han i videoerne tog afsked.

Hun hæfter sig ved to formuleringer. Dels "det er måske den sidste besked" og dels "selv om det formentlig er det sidste ord, jeg siger til dem".

Men den tiltalte forklarer, at han hentydede til, at han ikke fremover ville tage emnet om jihad og de frafaldne op.

Senere under sagen skal Dieab Khadigah og flere andre vidner afhøres. Dommen ventes til marts.

/ritzau/