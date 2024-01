Telefonsvindel mod ældre er eksploderet de seneste par år, og i weekenden var den gal igen.

Her blev flere ældre danskere i det sydsjællandske forsøgt snydt over telefonen.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Weekendens bedrageri foregik ved, at en person ringede og udgav sig for at være enten fra politiet eller fra en bank.

Herefter overtalte vedkommende den ældre person til at overføre et større kontant beløb eller udlevere kreditkort og kode til en falsk medarbejder, der efterfølgende ville komme og hente det.

Og på den måde kunne svindlerne så nå at hæve penge, før de ældre mennesker anede uråd.

Er du eller et familiemedlem blevet forsøgt svindlet over telefonen, og vil du være med til at sætte fokus på tendensen? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv en mail på sebj@bt.dk.

Politikredsen melder intet om, hvor mange der blev svindlet, men kommer med en række råd til at undgå at blive snydt.

»Husk, at hverken banken, politiet, kommunen eller andre myndigheder ringer og efterspørger betalingskort, MitID, pin-koder eller lignende – og de kommer slet ikke ud til din bopæl for at hente dit kort. Det er snyd, fup og bedrag, og risikoen for at bankkontoen bliver tømt, er overhængende,« skriver politikredsen og fortsætter:

»Udlever aldrig kort eller koder. Afbryd straks samtalen og lav et kontrolopkald til bankens hovedtelefonnummer eller til politiets servicecenter på tlf. 1-1-4.«