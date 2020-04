En stor politiaktion i Nyborg har ført til flere anholdelser. Politiet vil ikke oplyse, hvad sagen handler om.

Kortene bliver holdt tæt ind til kroppen hos Fyns Politi.

Her vil man ikke fortælle, hvorfor flere patruljer onsdag eftermiddag var til stede under en større aktion i Nyborg.

Flere personer blev anholdt, oplyser vagtchef Thomas Bentsen.

Men han ønsker ikke at fortælle, hvad de anholdte mistænkes for.

- Aktionen udløber af en sag fra en anden politikreds, så for ikke at ødelægge deres efterforskning, undlader jeg at fortælle yderligere, siger vagtchefen.

Den anden politikreds er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiets arbejde i Nyborg stod på fra klokken 16 til klokken 18 og foregik i midtbyen. Ud over anholdelserne brugte betjente tid på at undersøge området.

/ritzau/