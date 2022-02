Fire varetægtsfængslet for ulovlig cigaretfabrik:

Retssal 3 i Retten på Vestre Allé i Aarhus var onsdag formiddag fyldt godt op med både politi og anholdte aarhusianere.

Klokken 9.30 begyndte et grundlovsforhør mod hele seks personer nemlig, som tirsdag formiddag omkring klokken 10 blev anholdt i en stor koordineret politiaktion.

Her blev der beslaglagt 25 millioner cigaretter, 13 tons forarbejdet tobak, samt en omfattende mængde cigaretproduktionsudstyr.

Ved siden af de sigtede sad hver deres forsvarsadvokat, mens dommer Dot Buchtrup forsøgte at styre slaget gang.

Fem af de seks nægter sig skyldige, mens den sidste endnu ikke har taget stilling til, hvordan han forholder sig til sigtelserne.

Tirsdag eftermiddag afholdt politiet et door step på politigården i Aarhus, hvor de forklarede yderligere om sagen.

Her kom det frem, at politiet ikke vil afvise, at der kan ske yderligere anholdelse i sagen. Netop af denne grund blev dørene onsdag formiddag også lukkede for offentligheden.

Det betyder, at B.T. og de andre medier måtte forlade retssalen efter sigtelserne var læst op.

Ledende politiinspektør Michael Kjeldgaard oplyste dog tirsdag, at strafferammen på denne type sager er otte års fængsel, men at der derudover kan komme en tillægsbøde.

I andre sager er der set eksempler på tillægsbøder på op til 70 millioner kroner.

Politiet forklarede også, at ransagningen af en landejendom i Aulum, som er blevet brugt til den ulovlige cigaretproduktion, stadig er i fuld gang.

Her leder politiet efter værdigenstande, der er købt for penge, der er skaffet ved kriminelle handlinger.

De seks anholdte, som er fem mænd og en kvinde i alderen 42 til 57 år, er en del af det kriminelle miljø og netværk i Aarhus.

Politiet understreger dog, at der ikke er tale om en bande- eller rockergruppering.

National Enhed for Særlig Kriminalitet har efterforsket sagen siden midten af sidste år. Og de fortæller, at der er tale om en stor sag.

B.T. følger sagen.