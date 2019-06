Et slagsmål udviklede sig dramatisk i den nordsjællandske by Kokkedal tirsdag aften, da en gruppe mænd kom op at slås.

Det skete omkring 21-tiden på en parkeringsplads i Mellemengen i bebyggelsen Holmegårdsparken.

Flere af dem blev slået, og ifølge Ritzau blev tre mænd stukket med knive.

Politi med hundepatruljer rykkede massivt ud til stedet, og kort efter blev tre mænd anholdt i sagen.

De tre mænd blev stukket i henholdsvis hånden, ansigtet og torsoen, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Dyre Sønnichsen til nyhedsbureauet.

»Vi fik anmeldelsen kl. 21.13 tirsdag aften. Nu er vi i gang med at undersøge, hvad der er sket,« siger han.

Politiet havde stadig intet nyt om situationen tidlig onsdag morgen.

Tre personer er blevet anholdt, herunder to af de knivstukne.

En af de anholdte er en midaldrende mand, og de to andre er i 20'erne.

De blev kørt med ambulance til Rigshospitalets Traumeafdeling til behandling, og meldes alle uden for livsfare.

De anholdte blev afhørt natten til onsdag, og vil blive fremstillet i retten onsdag.

Politiet har ikke fundet tegn på, at det skulle være banderelateret.