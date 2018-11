14 personer med tilknytning til LTF er tirsdag for retten i Roskilde.

De 14 personer er tiltalt for en lang række forhold, der drejer sig om vold, afpresning og våbenbesiddelse.

Der er afsalt i alt 54 retsdage, og der forventes at falde dom i april 2018.

Dagens retsmøde drejer sig om forhold 22 i det 26 sider lange anklageskrift. Her skulle to af de 14 tiltalte ifølge anklagemyndigheden have afpresset og truet to personer til at betale 10.000 kroner.

