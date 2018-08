Selv om Peter Madsen blev dømt for et bestialsk kvindedrab på den svenske journalist Kim Wall, så savner den 46-årige ubådsbygger ikke kvindeligt selskab.

Således erfarer B.T. fra en person med tæt relation til Peter Madsen, at mindst fire kvinder har besøgt ham i Storstrøm Fængslet, siden der faldt dom i den meget omtalte ubådssag 25 april i år.

Flere af de kvinder har ifølge B.T's oplysninger taget kontakt til Peter Madsen efter, at der faldet dom i sagen, mens enkelte af dem har kendt ham, inden sagen begyndte tilbage i efteråret 2017.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kriminalforsorgen, men de udtaler sig ikke om den enkelte indsattes forhold, ligesom Peter Madsens advokat, Betina Hald Engmark, heller ikke ønsker at kommentere oplysningerne.

Mens sagen mod Peter Madsen kørte, var han underlagt besøgs- og brevkontrol, men den 18. maj bekræftede Betina Hald Engmark i en sms til B.T., at kontrollen nu var ophævet, og at han nu havde ret til en times ukontrolleret besøg om ugen, ligesom alle også havde mulighed for at sende breve til ham.

Det har han således draget nytte af, og for få uger siden inviterede Peter Madsen via den Facebook-profil, der tilsyneladende er hans egen profil, alle og enhver til at skrive til ham i fængslet.

'HUSK afsenderadresse! Jeg kan ikke skrive emails eller slå adresser op. Jeg svarer alle, der skriver,' lød det i opslaget på Facebook, hvor der således også var en adresse til Storstrøm Fængsel, som eventuelt interesserede kunne skrive til.

Opslaget fra Peter Madsen var skrevet via en anonym mellemmand med dæknavnet Zagadka.

Opfordringen til interesserede pennevenner blev skrevet dagen før, at Peter Madsen blev overfaldet i Storstrøm Fængsel af en 18-årig medfange. Efterfølgende oplyste Betina Hald Engmark til B.T., at hendes klient ikke længere ønskede at sidde i det moderne fængsel på Falster.

»Vi har søgt om en overflytning til Herstedvester gennem længere tid,« skrev Betina Hald Engmark i en sms til B.T. uden dog at nævne hvor længe, hun har forsøgt at få sin klient flyttet.

Det ønske valgte Kriminalforsorgen for nylig at efterkomme, og den livstidsdømte ubådsbygger sidder nu Herstedvester Fængsel i Albertslund, der er Kriminalforsorgens psykiatriske specialinstitution for fængsels- og forvaringsdømte.

Her sidder Peter Madsen sammen med en lang række af Danmarks mest hårdkogte kriminelle, og mange af de 150 indsatte, der er plads til, lider af af forstyrrelser i personlighed og adfærd og modtager derfor næsten alle psykiatrisk, psykologisk eller sexologisk behandling under afsoningen, der for de flestes vedkommende er ganske lang.

Blandt Peter Madsens medfanger finder man blandt andet Peter Lundin, der siden 2001 har afsonet sin livstidsdom for tredobbelt drab på sin samlever og hendes to børn.

