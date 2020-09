»Jeg sidder lige og kigger på et billede fra stedet nu... og der er virkelig, virkelig mange mennesker forsamlet.«

Sådan lyder det fra vagtchefen fra Midt- og Vestsjællands Politi, Benjamin Rasch, efter politikredsen sent lørdag aften modtog en anmeldelse om, at flere hundrede var forsamlet i Køge for at overvære gaderæs.

Klokken var 22.30, da politikredsen modtog en anmeldelse om, at »der skete noget« på Ullsvej i Køge.

»Men da vi når frem med vores patrulje – og det gør vi først lige omkring klokken 23.00 på grund af travlhed med alt muligt andet covid-19-relateret – er de væk. Der var kun tre biler tilbage,« forklarer Benjamin Rasch.

Ifølge politiet fortalte anmelderen, at der »ikke var mindre end 500 biler til stede«, og dermed også rigtig mange mennesker.

»Det er voldsomt mange. De billeder, vi har set fra stedet, viser, at der er virkelig, virkelig mennesker, som jo så ikke har forstået det her med forsamlingsforbud og alt muligt andet,« forklarer vagtchefen.

Han forklarer, at det er noget, som man vil have fokus på fremover i politikredsen:

»Det bliver vi nødt til, for det er problematisk i forhold til covid-19, som vi gør meget ud af for tiden og har sat en masse ekstra patruljer ud til. Det er klart, at lige så snart, vi får anmeldelser om det nu, så er vi nødt til at rykke ud til det med det samme, hvis det kan lade sig gøre,« siger Benjamin Rasch.

Han forklarer, at politiet mest har haft fokus på blandt andet beværtninger, fordi lukketiderne er blevet ændret til klokken 22.00.

»Så det er der, vi har lagt vores kræfter, men når jeg ser de her billeder, så ville jeg ønske, vi havde lagt vores kræfter der. For det er jo lige før, at der er flere folk forsamlet der, end der er på alle værtshusene tilsammen. Det er ret voldsomt,« siger han.

Da gaderæset fandt sted lørdag aften, var der ifølge B.T.'s mand på stedet flere hundrede forsamlet - i strid med forsamlingsforbuddet.

»De var ikke gode til at holde afstand, og der var heller ingen, der havde mundbind på. De hyggede sig, og stemningen var god og glad, men der var ikke mange corona-restriktioner over det,« fortæller han.

Ifølge B.T.'s mand på stedet var der lange bilkøer af folk, der ville ind for at overvære løbene.

»Jeg tror, der var 500 meters kø for at komme ind,« fortæller han og forklarer, at der var arrangeret 'spottere' i alle ender af ruten for at holde øje med, om politiet var på vej.

Blandt de forsamlede var der primært unge mænd:

»Men der var også unge kvinder. Jeg lagde også mærke til, at der var en voksen kvinde, der havde et barn på omkring fem år med. Der var også mænd på 40-50 år. Så det var en stor blanding. Men hovedparten var unge mænd, det er der ingen tvivl om,« fortæller han.