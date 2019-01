Omkring 500 mennesker er fredag eftermiddag blevet evakueret fra togstationen i Frankfurt.

Det sker på baggrund af en bombetrussel, oplyser det lokale politi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Politiet har evakueret passagerer fra det tog, der kører mellem Zurich og Kiel, efter at have modtaget en bombetrussel via telefon, fortæller en af politiets talsmænd.

Politiet har gennemsøgt toget uden at have fundet hverken sprængstoffer eller andet mistænkeligt og har frigivet området igen