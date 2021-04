Siden klokken14.33 fredag eftermiddag, har der været hele fem uheld på E45 på strækningen mellem Horsens og Vejle.

Det forårsager en del kø, hvor motorvejen i øjeblikket er delvist spærret, fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Bystrup til B.T.

»Det er primært påkørsler, hvor man ikke holder afstand. Det forårsager harmonikasammenstød,« siger han.

Første sammenstød tikkede som førnævnt ind klokken 14.33 og derefter har politiet fået anmeldelse om sammenstød klokken 16.29, 16.45, 17.36 og 17.38.

Der er ingen personskader i forbindelse med uheldene.

»Det handler simpelthen om, at man ikke holder ordentlig afstand. Der er to til fire biler involveret i alle uheldene, og derfor vil vi også gerne opfordre til, at man holder god afstand, når trafikken bliver tæt,« siger Jørn Bystrup.

