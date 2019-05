Forbipasserende opdagede ild fra gamle togvogne og slog alarm. Teknikere forsøger at klarlægge årsagen.

Flere togvogne brød i brand tidligt fredag morgen på et rangerområde ved Fredericia, oplyser politiet.

Flammerne hærgede fem togvogne fordelt på tre togstammer, lyder det fra vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi.

Det var en forbipasserende person, der lidt før klokken fem opdagede ilden i nogle gamle togvogne, som stod på skinnerne på rangerterrænet ved Norgesgade.

Branden gav en del røg, men den var ikke mere farlig end ved andre brande, sagde vagtchef Halfdan Kramer til Fredericia Dagblad om morgenen.

Ved syv-tiden kunne politiet meddele, at branden var slukket.

Hvordan ilden kunne opstå, er der fredag morgen ikke umiddelbart klarhed over.

Teknikere er i færd med at undersøge området i et forsøg på at klarlægge brandens forløb, oplyser politiet ved middagstid fredag.

Togvognene ejes af en privatperson, som har købt dem af DSB. Muligvis er det med henblik på skrotning.

Også i december opstod der brand i ældre togvogne. Dengang viste det sig, at unge havde antændt bål i en vogn. De lagde billeder op på sociale medier af branden, skriver Fredericia Dagblad.

/ritzau/