Rydningen af Ungdomshuset i København markeres hvert år med en demo. Denne gang blev tom bygning besat.

Flere end 20 unge er torsdag aften blevet anholdt af politiet i København, efter at de var trængt ind i en tom bygning på Vesterbro.

De unge havde tidligere deltaget i en demonstration i anledning af årsdagen for rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej, oplyser politiet.

Ordensmagten var talstærkt til stede under demonstranternes tur gennem hovedstaden. Fra Gammel Torv besluttede en gruppe at fortsætte til Enghavevej, hvor de forskansede sig i en tom bygning i Slagtergårdene.

Politiet oplyser, at ejeren skriftligt bad politiet om at fjerne de unge, og derefter gik man i aktion. De anholdte sigtes for såkaldt husfredskrænkelse.

I øvrigt har der ikke været særlige episoder, lyder det fra politiet.

Ungdomshuset på Jagtvej blev ryddet af politiet 1. marts 2007. Hvert år siden da har en demonstration markeret årsdagen.

/ritzau/