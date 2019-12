Der er ingen tegn på indbrud, efter at Aarhus Universitet fik ubudne gæster, som slap væk med "Myren"-stole.

I ly af mørket er det natten mellem mandag og tirsdag lykkedes en eller flere tyve at slippe afsted med flere end 100 designerstole fra Aarhus Universitets afdeling i Herning.

Tyvene er sluppet afsted med 97 stole af typen "Myren" designet af Arne Jacobsen samt 11 Nanna Ditzel-stole og fire borde. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er ingen tegn på indbrud i bygningen, og politiet ved derfor ikke, hvordan tyvene er kommet ind.

Adgangskort til bygningen virker dog hele døgnet. Der kan også være tale om en person, som er kommet ind på uddannelsesinstitutionen i løbet af åbningstiden og har gemt sig et sted på skolen.

Der går omkring 1150 fuldtidsstuderende på universitetets afdeling i Herning.

Politiet har ikke mange spor i sagen og hører derfor gerne fra borgere, som har lagt mærke til noget mistænkeligt i området såsom personer eller et større køretøj.

- Politiet vil gerne i kontakt med borgere, der har set personer, køretøjer eller noget tredje i og omkring Birk Centerpark natten mellem den 2. og 3. december, lyder det i pressemeddelelsen.

Den samlede værdi af de mange designermøbler er endnu ikke gjort op.

Men bliver man tilbudt en "Myren"-stol eller ser de pågældende møbler til salg et sted, vil politiet meget gerne have et tip.

"Myren" er en spisebordsstol, som bliver produceret af Fritz Hansen. Den blev oprindeligt designet i 1952 til kantinen i Novo Nordisk, men blev senere også mulig at købe for andre institutioner og private.

/ritzau/