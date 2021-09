Tidligt onsdag morgen klokken 05.30 får Københavns Politi en anmeldelse om en bilbrand på Enghavevej i København.

I en baggård under et halvtag holder to elbiler i brand.

»Bilerne er helt udbrændte,« siger vagthavende fra Københavns Politi til B.T.

Om branden er påsat, eller om bilerne er selvantændt, kan politiet ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Flammerne er slukkede, og ingen er kommet til skade. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Flammerne er slukkede, og ingen er kommet til skade. Foto: Presse-fotos.dk

»Det kan man ikke sige noget som helst om. Der er mulighed for, at de har været tilsluttet elnettet. Men det skal vi prøve at finde ud af nu.«

Kort efter politiet ankommer til stedet på Enghavevej, får brandvæsenet slukket flammerne.

Politiet oplyser videre, at ingen personer er kommet til skade under branden.

Der heller ikke er nogen risiko for, at flammerne har bredt sig til de omkringliggende bygninger.