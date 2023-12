Natten til lørdag blev to dørmænd uafhængigt af hinanden ofre for vrede, og formentlig fulde, gæster i byen.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Klokken 03.10 modtog politiet den første anmeldelse, som lød, at en dørmand på John Bulls Bodega i Randers var blevet sparket på knæet af en 21-årig mand.

To timer senere måtte politiet igen rykke ud.

Denne gang til Die Bieberbar i Aarhus, hvor endnu en dørmand blev udsat for en ubehagelig oplevelse.

En 23-årig gæst var nemlig så utilfreds med, at baren lukkede for udskænkning, at han valgte at kaste indholdet af sit ølkrus i hovedet på en dørmand.

Både den 21-årige og 23-årige blev anholdt og sigtet efter episoderne.

Østjyllands Politi oplyser, at man nu efterforsker begge sager nærmere.